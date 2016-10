13th Street 07:25 bis 08:20 Krimiserie Law & Order Der Giftgas-Anschlag USA 1996 Stereo 16:9 Merken Um einen Mann zu fassen, der beschuldigt wird in New York und Baltimore Gasbomben gelegt zu haben, arbeiten Briscoe (Jerry Orbach) und Curtis (Benjamin Bratt) mit Pembleton (Andre Braugher) und Bayliss (Kyle Secor), zwei Polizisten aus Baltimore, zusammen. Bald müssen die New Yorker Polizisten jedoch feststellen, dass ihre Ermittlungsmethoden stark von denen ihrer Kollegen abweichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benjamin Bratt (Reynaldo Curtis) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Jerry Orbach (Lennie Briscoe) Sam Waterston (Jack McCoy) Jill Hennessy (Claire Kincaid) Steven Hill (D.A. Adam Schiff) Leo Burmester (Mr. Le Clair) Originaltitel: Law & Order Regie: Ed Sherin Drehbuch: Michael S. Chernuchin, Jorge Zamacona Musik: Mike Post