13th Street 22:55 bis 23:50 Krimiserie Law & Order Paris Späte Vergeltung F 2008 Stereo 16:9 Merken Marc (Christophe Laparra) saß acht Jahre wegen Vergewaltigung und Mordes im Gefängnis. Das Gericht glaubte seinen Unschuldsbeteuerungen damals nicht - im Gegensatz zu seiner Familie. Als Marc wieder auf freiem Fuß ist, findet seine Mutter jedoch zufällig ein Video, auf dem ihr Sohn bei Fesselspielen mit Prostituierten zu sehen ist. Sie übergibt das Band dem Polizisten, der Marc einst verhaften ließ. Am nächsten Morgen ist die Frau tot. Alles deutet darauf hin, dass ihr eigener Sohn sie erschlagen hat. Doch Revel (Vincent Perez) hat einen anderen Verdacht und ermittelt in den eigenen Reihen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Perez (Vincent Revel) Audrey Looten (Mélanie Rousseau) Laure Killing (Procureure Fontana) Christophe Laparra (Marc Dubec) Anne Charrier (Catherine) Marie-Gaëlle Cals (Sophie Guilloux) Manoëlle Gaillard (Murielle Dubec) Originaltitel: Paris enquêtes criminelles Regie: Jean-Teddy Filippe Drehbuch: Rene Balcer, Marlane Gomard Meyer Kamera: Eric Weber Musik: Sophia Morizet