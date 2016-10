13th Street 22:00 bis 22:55 Krimiserie Law & Order Paris Die Tote im Kofferraum F 2008 Stereo 16:9 Merken Die Leiche von Fanny Delorme wird im Kofferraum ihres Autos gefunden. Die Studentin jobbte in der Gepäckabfertigung des Flughafens und die Einträge ihres Tagebuchs weisen auf Mobbing und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz hin. Als sich herausstellt, dass ihre Kollegen auch in illegale Geschäfte verwickelt sind, von denen Fanny wusste, geraten sie ins Visier der Ermittler. Revel (Vincent Perez) und Mélanie (Audrey Looten) befragen auch Galand, den attraktiven Chef Fannys. Die junge Frau schenkte ihm ihr vorbehaltloses Vertrauen, doch bald zeigt sich, dass er ein skrupelloser Hochstapler ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Perez (Vincent Revel) Audrey Looten (Mélanie Rousseau) Laure Killing (Procureure Fontana) Jean-Pol Brissart (Georges Delorme) Marie-Julie Baup (Fanny Delorme) Nicole Dubois (Mme Delorme) Elric Covarel Garcia (Philippe Galand) Originaltitel: Paris enquêtes criminelles Regie: Jean-Teddy Filippe Drehbuch: Rene Balcer, Theresa Rebeck Kamera: Eric Weber Musik: Sophia Morizet