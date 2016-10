13th Street 14:40 bis 15:25 Krimiserie Criminal Minds Lebensfäden USA 2014 Stereo 16:9 Merken In Long Beach, Kalifornien, sucht ein Mann Schutz auf einem Polizeirevier erhielt einen Zettel mit einer Todesdrohung. Kurze Zeit später ist er tatsächlich tot. Wie sich herausstellt, wurde er mit Arsen vergiftet. Vor ihm gab es bereits ein Opfer, ein weiteres stirbt kurz nach ihm. Die BAU ist in höchster Alarmbereitschaft, denn der Täter arbeitet sehr strukturiert und zielstrebig. Offensichtlich orientiert er sich für seine Morde an der griechischen Mythologie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Larry Teng Drehbuch: Bruce Zimmerman, Jeff Davis Kamera: Darcy Spires Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12