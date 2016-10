13th Street 13:10 bis 13:55 Krimiserie Criminal Minds Die Ehre der Familie USA 2014 Stereo 16:9 Merken In einem abgelegenen Dorf in West Virginia sind zwei Leichen gefunden worden. Das BAU-Team soll ermitteln. Rossi (Joe Mategna) und seine Kollegen finden bald heraus, dass die Familien der beiden Mordopfer seit langer Zeit verfeindet sind. Anscheinend geht es bei dem Streit um Drogen. Die Ermittlungen ergeben, dass eines der älteren Familienmitglieder ein dunkles Geheimnis hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Matthew Gray Gubler Drehbuch: Breen Frazier, Jeff Davis Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16