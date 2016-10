13th Street 09:15 bis 10:00 Actionserie Missing Miese Geschäfte USA, CZ 2012 Stereo 16:9 Merken In Paris wird Becca (Ashley Judd) angeschossen. Eine befreundete Agentin hilft ihr und versorgt Beccas Wunde. Diese warnt die besorgte Mutter vor dem Chef des französischen Geheimdienstes, Antoine Lussier (Joaquim de Almeida), der sich an ihre Fersen geheftet hat. Becca sucht die Konfrontation mit dem korrupten Agenten und handelt einen Deal aus: Becca verspricht, Lussier den einzigen Belastungszeugen, der seine Korruption beweisen kann, auszuhändigen, wenn es ihm gelingt Michael (Nick Eversman) zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashley Judd (Becca Winstone) Cliff Curtis (Dax Miller) Adriano Giannini (Giancarlo Rossi) Nick Eversman (Michael Winstone) Joaquim De Almeida (Antoine Lussier) Lothaire Bluteau (Hard Drive) Gina McKee (Jamie Ortega) Originaltitel: Missing Regie: Steve Shill Drehbuch: Grant Scharbo Kamera: Arthur Albert Musik: Robert Duncan