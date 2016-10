Prof. Dr. Metzler erscheint in der Rehaklinik, um Felix' Knie zu begutachten. Für die Operation an dem Knie ist er für einen Preis nominiert. Tom bekommt einen neuen Auftrag: Er soll das Magierduo "Kings of Darkness" wieder zusammenbringen, da einer von beiden droht, der Bank seine Millionen zu entziehen. Felix' Vater wird mit einem peinlichen Schlagerauftritt Quotenkönig auf Youtube. In Google-Kalender eintragen