TNT Comedy 16:15 bis 16:40 Comedyserie King of Queens Folge: 101 Ein seltsames Paar USA 2002 16:9 Merken Carrie ist in mordsmäßigem Stress: Wegen eines großen Falles in ihrer Kanzlei muss sie Nachtschichten von acht Uhr abends bis morgens sechs Uhr schieben. Doug ist darüber ziemlich betrübt, weil er die gemeinsame Zeit mit seiner Frau vermisst. Doch dann macht er aus der Not eine Tugend und nutzt seine "Freiheit" wider Willen, um all die Dinge zu tun, die ihm sonst streng verboten sind. Nur schlafen kann er nicht ohne seine Carrie. Erst als ausgerechnet Arthur mit ihm einen Film im Schlafzimmer ansieht, schlummert Doug wieder wie ein Baby. Von diesem Punkt an drängt Doug seinen wunderlichen Schwiegervater dazu, sich jeden Abend mit ihm ins Bett zu kuscheln, um fernzusehen, damit Doug einschlafen kann. Dieses seltsame Agreement schafft in der direkten Umgebung der beiden einige Verwirrung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Gerry Black (George Barksdale) Marshaun Daniel (Kirby Palmer) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Tony Sheehan Altersempfehlung: ab 12

