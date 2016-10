TNT Comedy 13:55 bis 14:40 Serien Girlfriends' Guide To Divorce Regel Nr. 23: Lüge nie die Kinder an USA 2014 16:9 Merken Die Bestsellerautorin Abby McCarthy, die Ratgeberbücher über Ehe und Kindererziehung schreibt, führt nach außen hin ein perfektes Leben. Doch der Schein trügt. Immer schwerer fällt es ihr, die Trennung von ihrem Ehemann vor der Presse und ihrer Umgebung geheim zu halten. Als Abbys Mann beginnt, sich mit anderen Frauen zu verabreden, muss sie der Wahrheit doch ins Auge blicken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Edelstein (Abby McCarthy) Beau Garrett (Phoebe) Paul Adelstein (Jake) Janeane Garofalo (Lyla) Warren Christie (Will) Patrick Heusinger (Max) Charles Mesure (Ralf) Originaltitel: Girlfriend's Guide to Divorce Regie: Adam Brooks Drehbuch: Marti Noxon Musik: Robert Duncan, Layla Minoui