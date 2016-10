TNT Comedy 12:20 bis 12:45 Comedyserie Hot in Cleveland Begräbnis ohne Leiche USA 2014 16:9 Merken Victoria erfährt vom FBI, dass ihr Mann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sei. Schon kurz darauf erhält sie jedoch eine Nachricht von Emmett, der ihr mitteilt, er habe seinen Tod nur vorgetäuscht. Um mit ihrem Mann abtauchen zu können, lässt sie ebenfalls ihren Tod bekannt geben. Simon erzählt Joy, dass er seinen Job als Paparazzo aufgibt und ein neues Projekt verfolgen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Susan Lucci (Susan Lucci) Craig Ferguson (Simon) Matt Iseman (Mike) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: John Whitesell Drehbuch: Rachel Sweet Kamera: Gary Palmer Musik: Ron Wasserman