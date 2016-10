TNT Comedy 09:55 bis 10:20 Comedyserie Keine Gnade für Dad Kampf der Weihnachtsmänner USA 2001 16:9 Merken Sean und Walt haben einen riesigen Streit, der dazu führt, dass Großvater Walt von den jährlichen Weihnachtsfestivitäten ausgeschlossen werden soll. Das ist besonders bitter, da Henry immer noch an den Weihnachtsmann glaubt - eine Rolle, die in den letzten Jahren traditionell von Walt übernommen wurde. Lily findet indes ein Geschenk auf der Haustreppe, von dem sie annimmt, dass es von Dean stammt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Brad Copeland Kamera: Thom Marshall, Thomas Marshall Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6