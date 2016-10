TNT Comedy 08:15 bis 08:40 Comedyserie Keine Gnade für Dad Fett im Net USA 2001 16:9 Merken Sean sieht sich gerade ein paar halb nackte Frauen im Internet an, als seine Frau hereinschneit. In seiner Verzweiflung, die Situation zu klären, behauptet er kurzerhand, Jimmy habe die Bilder heruntergeladen. Während Claudia darauf wartet, dass Sean die Situation mit Jimmy klärt, will der die Sache nur im Sande verlaufen lassen. Lily hat sich indes erneut bei Schwester Helen unbeliebt gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: Bill Martin, Mike Schiff Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Aron Abrams, Gregory Thompson Kamera: Thom Marshall Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6

