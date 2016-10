TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Fliegen für Anfänger USA 2013 16:9 Merken Auf einem Konzert lernt Max einen Musiker kennen, der sie und Caroline zur Grammy-Verleihung nach Los Angeles einlädt. Leider muss ihr Flugzeug aber in Kansas zwischenlanden - die Maschine hat Motorprobleme. Da Max und Caroline es nicht mehr rechtzeitig nach Los Angeles schaffen, verbringen die beiden das Wochenende in einem Motel, wo sie kurzerhand ihre eigene Grammy-Party feiern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Graham Campbell (Adam) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Ken Whittingham Drehbuch: Molly McAleer Kamera: Christian La Fountaine