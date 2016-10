TNT Comedy 07:45 bis 08:10 Comedyserie Hot in Cleveland Der Mann, der spurlos verschwand USA 2013 16:9 Merken Melanie hat gute Nachrichten erhalten: Ihr Leberfleck ist harmlos! Fortan will sie mit einer gänzlich positiven Einstellung durchs Leben gehen. Victoria kommt indes aus L.A. zurück, wo sie sich für ein Casting die Haare kurz schneiden ließ. Nun fürchtet sie aber, dass Emmett ihr neues Aussehen schrecklich finden und die Hochzeit absagen wird. Bei der Trauung trifft Joy auf einen alten Bekannten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Alan Dale (Emmet) Craig Ferguson (Simon) Nick Searcy (Warden Burkhalter) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Rachel Sweet Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 401 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 161 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 161 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 161 Min.