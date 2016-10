TNT Comedy 06:00 bis 06:15 Trickserie Robot Chicken Zombies haben kurze Beine USA 2012 16:9 Merken Wir erfahren, was passiert, wenn E.T. eine Notaufnahme übernimmt. Zudem wird Harry Potter in eine gar nicht so magische Situation gebracht. Außerdem nehmen sich die Schöpfer der Serie der Frage an, wieso die Avenger Black Widow und Hawkeye eigentlich in ihrem Team behalten. Und die Macher bringen die Figuren der Show in eine heikle Situation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Robot Chicken

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 280 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 40 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 40 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 40 Min.