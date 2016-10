TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Schlaflos in Williamsburg USA 2013 16:9 Merken Da Max und Caroline nach wie vor im Diner arbeiten, sind sie völlig übermüdet und vergessen hin und wieder etwas. So fällt Caroline erst in letzter Minute ein, dass jemand bei ihnen 1.000 Cupcakes bestellt hat. Es winken 4.000 Dollar, aber dafür müssen Max und Caroline die Nacht durchmachen. Zwar gehen beiden Freundinnen die Sache an, doch der Backmarathon wird eine Katastrophe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Ryan Hansen (Andy) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Scott Ellis Drehbuch: Michelle Nader, Jhoni Marchinko Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12