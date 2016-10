TNT Comedy 19:50 bis 20:15 Comedyserie 2 Broke Girls Ende am Wochenende USA 2013 16:9 Merken Bei einer Verlosung von Han sahnen Max und Caroline den Hauptgewinn ab: ein Wochenende in einer Zwei-Zimmer-Suite auf dem Land! Als Caroline Andy davon erzählt, glaubt der fälschlicherweise, sie hätte ihn eingeladen - schließlich hat er Geburtstag. So kommt es, dass man sich zu dritt auf den Weg macht. Dummerweise gibt es vor Ort ein weiteres Missverständnis: Die Suite hat nur ein Zimmer! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Ryan Hansen (Andy) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Scott Ellis Drehbuch: Liz Feldman Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12