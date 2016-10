TNT Comedy 15:50 bis 16:15 Comedyserie King of Queens Folge: 96 Der Liebestöter USA 2002 16:9 Merken Carrie hat einen neuen Spleen entwickelt: Ständig trägt sie neuerdings einen Dutt, nachdem ihre Fitnesstrainerin ihr gesagt hat, wie "süß" sie damit aussehe. Doug jedoch kann die neue Haartracht einfach nicht ertragen, weiß aber nicht, wie er seiner Frau das klarmachen kann, ohne ihre Gefühle grob zu verletzen. Selbst im Bett läuft bald nichts mehr, weil der Dutt Doug regelmäßig mächtig abtörnt. Klar, dass der Haussegen schief hängt. Immer, wenn Doug das leidige Thema anspricht, schaltet Carrie auf stur. In seiner Verzweiflung verbietet Doug seiner Frau sogar, mit zum bevorstehenden Klassentreffen zu kommen, weil er fürchtet, sich mit ihr zu blamieren. Am nächsten Tag fragt Carrie Deacon nach seiner Meinung. Und als der ihr gesteht, das Ding fruchtbar zu finden, scheint Carrie ein Einsehen zu haben. Am Abend erscheint Carrie zum Ball mit offenem Haar. Aber... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Benjamin John Parrillo (Dave) Jon Curry (Jimmy) Lisa Long (Miss Mancini) Angee Hughes (Miss Berman) Victor Williams (Deacon Palmer) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Chris Downey, Tony Sheehan Altersempfehlung: ab 12