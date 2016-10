TNT Comedy 09:50 bis 10:15 Comedyserie King of Queens Folge: 99 ... er hat doch gebohrt! USA 2002 16:9 Merken Doug hat starke Zahnschmerzen. Da hilft nur noch eine Wurzelbehandlung, meint sein Zahnarzt Dr. Farber. Dummerweise hat Dr. Farber vor Kurzem erst herausgefunden, dass seine ehemalige Babysitterin Carrie früher Feuer und Flamme für ihn war. In Dougs Anwesenheit überlegt der mittlerweile geschiedene Arzt, wie sein Leben wohl aussähe, wenn er Carries Schwärmerei bemerkt hätte. Doug gerät in Panik: Er ist überzeugt davon, dass Farber ihm mit Absicht Schmerzen zufügt, weil er jetzt mit Carrie verheiratet ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Megan Holloway (Megan Holloway) Wesley Leong (Wesley Leong) Gary Valentine (Danny Heffernan) Tim Matheson (Dr. Farber) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel, Michael J. Weithorn, David Litt Musik: Kurt Farquhar Altersempfehlung: ab 12