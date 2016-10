TNT Comedy 07:50 bis 08:15 Comedyserie King of Queens Folge: 94 Hausarrest USA 2002 16:9 Merken Doug hat Besuch von seinen Eltern, als Carrie auf Geschäftsreise ist. Die Gegenwart seiner Altvorderen scheint Doug indes nicht allzu gut zu bekommen: Er benimmt sich wie ein Teenie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Jenny O'Hara (Janet Heffernan) Dakin Matthews (Joe) Sam McMurray (O'Boyle) Bobby DiVito (Owen) Originaltitel: The King of Queens Regie: James Widdoes Drehbuch: Rock Reuben

