TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Breite Weihnachten USA 2012 16:9 Merken Max und Caroline sind wieder knapp bei Kasse. Als ihnen das Geld für die Miete fehlt, entdeckt Max einen lohnenden Nebenverdienst: Sie verkauft ihre Cupcakes an Kiffer, die damit im Rausch ihren Heißhunger stillen. Caroline ist entrüstet und gerät vollends in Panik, als sie in der Wohnung Gras findet. Beim Versuch, das Gras zu entsorgen, fällt es ihr in die geschmolzene Butter für die Cupcakes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Ryan Hansen (Andy) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Molly McAleer Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12