TNT Comedy 13:35 bis 13:55 Comedyserie Wrecked - Voll abgestürzt! Ruhe in Frieden, Callaway Hinkle USA 2016 16:9 Die Überlebenden finden ein Satellitentelefon und hegen die Hoffnung, dass sie vielleicht bald gefunden werden. Danny muss sich indes seiner Vergangenheit stellen. Steve kümmert sich um Todd, nachdem er erfahren hat, dass der seinen Sohn verloren hat. Schauspieler: Zach Cregger (Owen) Asif Ali (Pack) Rhys Darby (Steve) Brooke Dillman (Karen) Ginger Gonzaga (Emma) Will Greenberg (Todd) Jessica Lowe (Florence) Originaltitel: Wrecked Regie: James Griffiths Drehbuch: Jordan Shipley, Justin Shipley