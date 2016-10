TNT Comedy 07:25 bis 07:50 Comedyserie Seinfeld Folge: 108 Der Diplomatenclub USA 1995 16:9 Merken Elaine und ihr ehemaliger Chef vertragen sich wieder. Sie wird sogar in sein Testament aufgenommen. Doch dann bezichtigt man sie des Mordes an ihm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Seinfeld (Jerry) Jason Alexander (George) Michael Richards (Kramer) Julia Louis-Dreyfus (Elaine) Wayne Knight (Newman) Ian Abercrombie (Mr. Pitt) Tom Wright (Morgan) Originaltitel: Seinfeld Regie: Andy Ackerman Drehbuch: Larry David, Jerry Seinfeld, Tom Gammill, Max Pross, Carol Leifer Kamera: Wayne Kennan Musik: Jonathan Wolff

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 377 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 137 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 137 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 137 Min.