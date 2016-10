TNT Comedy 03:30 bis 03:50 Comedyserie King of Queens Elvis und sein Friseur USA 2005 16:9 Merken Arthur gibt zu Hause eine Dinnerparty für seine Freunde. Als er mitkriegt, dass Hollys Vater mit seinen guten Geschichten der Star des Abends ist, wird er sauer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Shane Baumel (Brandon) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Chris Downey

