TNT Comedy 15:25 bis 15:50 Comedyserie King of Queens Der Barkeeper USA 2005 16:9 Merken Doug beschließt, sich den größten Wunsch seines Lebens zu erfüllen. Seit Jahren träumt er schon davon, Barkeeper zu werden, und deshalb nimmt er an einem Kurs für Barmixer teil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Owen Ellickson Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar Altersempfehlung: ab 6