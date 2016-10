TNT Comedy 09:20 bis 09:45 Comedyserie Keine Gnade für Dad Feuer frei USA 2001 16:9 Merken Jimmy hat Geburtstag und freut sich wahnsinnig über das Geschenk seiner Eltern, eine kleine Trommel. Das Musikinstrument ist allerdings vergessen, als er das Geschenk seines Großvaters auspackt: ein Luftgewehr. Während Sean und Claudia sich noch fragen, was sie von dem Geschenk halten sollen und ob Jimmy nicht noch zu klein dafür ist, passiert auch schon ein Unglück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: Paul Lazarus Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Ned Goldreyer Kamera: Victor Goss Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6