TNT Comedy 19:05 bis 19:25 Comedyserie King of Queens Spanische Dörfer USA 2005 16:9 Carrie engagiert eine spanische Haushaltshilfe namens Inez. Doug hat erhebliche Verständigungsprobleme mit der neuen Angestellten und verpflichtet aus Protest Spencers Mutter Veronica als Haushalthilfe. Die sorgt allerdings für noch mehr Unordnung und Schwierigkeiten im Haus der Heffernans, woran Arthur auch nicht ganz unschuldig ist. Schließlich entbrennt ein erbitterter Machtkampf zwischen Doug, Carrie und den beiden Dienstmädchen. Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Originaltitel: The King of Queens Regie: Ken Whittingham Drehbuch: Tony Sheehan Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar