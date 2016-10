TNT Comedy 13:00 bis 14:40 Komödie Verliebt in die Braut USA, GB 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Tom ist ein notorischer Frauenheld, doch eine Frau hat in seinem Leben Bestand: seine beste Freundin Hannah. Die ist seit Jahren verzweifelt auf der Suche nach dem perfekten Mann und lernt schließlich Colin kennen, den sie heiraten möchte. Tom wird die ehrenvolle Aufgabe zuteil, Hannahs erste Brautjungfer zu werden. Doch dem ist inzwischen klar geworden, dass er nur eine Frau liebt: Hannah! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Dempsey (Tom) Michelle Monaghan (Hannah) Kevin McKidd (Colin) Kadeem Hardison (Felix) Chris Messina (Dennis) Richmond Arquette (Gary) Busy Philipps (Melissa) Originaltitel: Made of Honor Regie: Paul Weiland Drehbuch: Adam Sztykiel, Deborah Kaplan, Harry Elfont Kamera: Tony Pierce-Roberts Musik: Rupert Gregson-Williams