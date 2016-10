TNT Comedy 08:55 bis 09:20 Comedyserie Keine Gnade für Dad Daddy cool USA 2001 16:9 Merken Kaum ist Mutter Claudia einmal nicht zuhause, bricht das Chaos aus. Während sie ihre Mutter besucht, nutzt Lily die Gelegenheit und fährt heimlich mit ein paar Freunden in einen Vergnügungspark. Es dauert aber nicht lange, bis Lily und ihre Freunde unangenehm auffallen. Vater Sean soll kommen und die Situation retten, doch er und sein Bruder Eddie haben dort seit ihrer Jugend Hausverbot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Whitesell Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Mike Schiff, Bill Martin, Mike Schiff Kamera: Paul Maibaum Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6