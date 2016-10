TNT Comedy 07:05 bis 07:30 Comedyserie Add a Friend Spargel für zwei D 2012 16:9 Merken Tom warnt Felix davor, sich wieder in Julia zu verlieben. Zu groß war der Liebeskummer zu Schulzeiten. Doch Felix hört nicht auf seinen Freund, der vielleicht auch nicht der beste Ratgeber in Liebesdingen ist: Denn Tom hat eine Affäre mit der Freundin seines äußerst eifersüchtigen Chefs angefangen. Und die droht nun aufzufliegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Friederike Kempter (Julia) Ken Duken (Felix) Friedrich Mücke (Tom) Emilia Schüle (Vanessa) Volker Brandt (Johanson) Ralph Herforth (Marc Münchberger) Dietrich Hollinderbäumer (Gerd) Originaltitel: Add a Friend Regie: Tobi Baumann Drehbuch: Sebastian Wehlings, Christian Lyra Kamera: Gerhard Schirlo Musik: Lorenz Dangel Altersempfehlung: ab 12