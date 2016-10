ARTE 01:15 bis 03:35 Drama Das Black Book NL, D, GB, B 2006 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Holland, September 1944: Einst war die jüdische Sängerin Rachel Stein ein gefeierter Revuestar. Doch das Rampenlicht gehört der Vergangenheit an, nun lebt sie versteckt im hintersten Winkel eines Bauernhauses. Als Rachels Unterschlupf in Flammen aufgeht, wagt sie mit dem Boot die Flucht in den freien Süden des Landes. Wie durch ein Wunder trifft Rachel dabei auf ihre Familie, die ebenfalls untergetaucht war. Der Krieg scheint ein Einsehen zu haben mit der jungen Frau, doch dann taucht wie aus dem Nichts eine deutsche Patrouille auf. Gnadenlos schießen die Soldaten um sich nur Rachel kann den tödlichen Kugeln entkommen. Nun hat sie nichts mehr zu verlieren außer ihrem Leben, und das hat mit dem Tod ihrer Familie jeglichen Sinn verloren. Rachel scheut keine Gefahr und schlägt sich durch bis Den Haag. Dort ändert sie nicht nur ihre Haarfarbe, sondern auch ihren Namen von nun an ist sie Ellis de Vries. Sie schließt sich dem Widerstand an und schleust sich als Maulwurf bei den Nationalsozialisten ein, um die Befreiung einer Gruppe von Widerstandskämpfern möglich zu machen. Als blond gelockte Sängerin lässt sie ihren Charme und ihre Stimme spielen und macht dem SS-Offizier Hauptsturmführer Müntze schöne Augen. Als eine schwarze Haarsträhne unter Ellis' blonder Lockenmähne hervorblitzt, beginnt Müntze zu verstehen doch er hat sich längst in Ellis verliebt. Und auch Ellis entwickelt Gefühle für den Nazi. Doch dann entpuppt sich die Befreiungsaktion als Hinterhalt. Die Falle schnappt zu und Ellis muss erkennen, dass auch die vermeintlich Guten manchmal Böses zu verbergen haben - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carice van Houten (Rachel Stein/Ellis de Vries) Sebastian Koch (SS-Hauptsturmführer Ludwig Müntze) Thom Hoffman (Hans Akkermans) Halina Reijn (Ronnie) Waldemar Kobus (Günther Franken) Derek de Lint (Gerben Kuipers) Christian Berkel (General Käutner) Originaltitel: Zwartboek Regie: Paul Verhoeven Drehbuch: Gerard Soeteman, Paul Verhoeven Kamera: Karl Walter Lindenlaub Musik: Anne Dudley Altersempfehlung: ab 16

