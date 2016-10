ARTE 20:15 bis 21:05 Abenteuerserie Indischer Sommer Folge: 9 GB, MAL 2015 2016-10-22 22:40 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Eugene stirbt überraschend, Madeleine ist am Boden zerstört. Cynthia dagegen sieht darin einen Anlass, Madeleine loszuwerden, und überredet sie, die Asche von Eugene in ihre Heimat nach Chicago zu überführen. Währenddessen gelangt Sarah immer mehr zu der Überzeugung, dass Douglas und Leena eine Affäre haben. Unter Sarahs Verzweiflung hat vor allem Alice zu leiden, denn Sarah will nun allen von Alices Lügen erzählen. Hilfesuchend wendet sich Alice an Ralph und erzählt ihm die ganze Wahrheit. Auch hier weiß Ralph Rat und kann Sarah mit ihrem Sohn Matthew nach England verfrachten. Derweil wird der Royal Simla Club zum Schauplatz politischer Intrigen. Der britische Vizekönig Lord Willingdon und Ralph Whelan haben einen lokalen Fürsten in den Club eingeladen, um ihn davon zu überzeugen, sich ihnen gegen Gandhi anzuschließen. Doch als dieser erfährt, dass Inder normalerweise im Club nicht willkommen sind, zieht er wütend ab. Und auch Ralph verlässt den Club überstürzt im Streit mit Cynthia. Sie hatte ihm verheimlicht, dass sie damals von der Schwangerschaft von Jaya wusste. Zudem erfährt er, dass Madeleine abreisen möchte und Cynthia diese Entscheidung maßgeblich beeinflusst hat - Derweil wird Aafrin von Sergeant Singh, der heimlich die Nationalisten unterstützt, und deren Anführerin Nalini Ayer mit dem nie angekommenen Brief erpresst - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikesh Patel (Aafrin Dalal) Henry Lloyd-Hughes (Ralph Whelan) Jemima West (Alice Whelan) Craig Parkinson (Dougie Raworth) Alexander Cobb (Ian McLeod) Julie Walters (Cynthia Coffin) Edward Hogg (Eugene Mathers) Originaltitel: Indian Summers Regie: David Moore Drehbuch: Paul Rutman Kamera: Peter Robertson Musik: Stephen Warbeck