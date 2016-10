ARTE 13:55 bis 15:50 Abenteuerfilm Die Ritter der Tafelrunde USA 1953 2016-11-01 13:50 16:9 20 40 60 80 100 Merken England, in der Zeit des beginnenden Rittertums: Der Edelmann Lancelot bricht auf, um sich dem berühmten Ritter Artus von Pendragon anzuschließen, der die verfeindeten Stämme des Landes in einem Königreich vereinen will. Unterwegs gerät Lancelot jedoch in einen Hinterhalt, dem er mit Hilfe eines Fremden entkommt. Der tapfere Helfer entpuppt sich als Artus selbst. Schon bald werden sie zu engen Vertrauten im Kampf gegen die Truppen von Artus' Neffen Modred, seinem stärksten Rivalen. In einer wagemutigen Schlacht bezwingen sie schließlich dessen Truppen und Artus wird König. Auf dem Weg zur Krönungszeremonie in Camelot befreit Lancelot das gefangen gehaltene Burgfräulein Guinevere. Artus macht sie zur Königin, nicht wissend, dass ihr Herz Lancelot gehört. Das nutzt der aufrührerische Modred für eine Verschwörung. Als Guinevere Lancelot heimlich in seiner Kammer besucht, wird das Liebespaar von Modred überrascht. Er fordert Artus auf, Lancelot als Hochverräter zu verurteilen. Artus, der mit seiner Tafelrunde für eine Politik des Friedens eintritt, rettet Lancelot vor der Todesstrafe. Doch Lancelot muss mit seiner Frau Elaine in die Verbannung, Guinevere geht in ein Kloster. Nun nutzt Modred Artus' geschwundene Autorität und löst einen Krieg aus, der erneut das Land verwüstet. Lancelot kehrt zurück, um Artus zu helfen, doch er kommt zu spät - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Taylor (Sir Lancelot) Ava Gardner (Königin Ginevra) Mel Ferrer (König Artus) Anne Crawford (Morgan Le Fay) Stanley Baker (Sir Modred) Felix Aylmer (Merlin) Maureen Swanson (Elaine) Originaltitel: Les chevaliers de la Table Ronde Regie: Richard Thorpe Drehbuch: Talbot Jennings, Jan Lustig, Noel Langley Kamera: Stephen Dade, Frederick A. Young Musik: Miklós Rózsa Altersempfehlung: ab 6