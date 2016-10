ARTE 06:00 bis 06:25 Dokumentation Tiere im Fokus Die Buckelwale von Polynesien F 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Am Ende des antarktischen Sommers wandern die Buckelwale zur Fortpflanzung in wärmere Gewässer. Französisch-Polynesien ist der erste Archipel, an dem sie auf ihrer langen Reise vorbeikommen. Dort lässt sich einmal im Jahr ein beeindruckendes Naturschauspiel beobachten. Guillaume Mazille und Marie Schneider wollen das erstaunliche Verhalten der Muttertiere so nah wie möglich vor die Linse kriegen. Sie haben den Walexperten Axel Lopez mit an Bord, der schon bald einen Wal und sein Junges sichtet. In Abwesenheit des Vatertiers schwimmen die beiden friedlich durch einen Korallengarten. Er ist ihr bevorzugter Ruheort, in dem sie vor Haien und Schwertwalen sicher sind. Viel Erfahrung sowie Glück lassen das kleine Kamerateam in die Privatsphäre von Muttertier und Neugeborenem eintauchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aventures en terre animale Regie: Paul Terrel

