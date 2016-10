ARTE 09:25 bis 11:05 Dokumentation Etikettenschwindel Der große Weinskandal F 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Handel mit Jahrgangsweinen erlebte in den letzten 15 Jahren einen phänomenalen Aufschwung, erregte aber auch das Interesse von Fälschern und Betrügern. Der Winzer Laurent Ponsot wurde selbst zum Opfer des Weinfälschers und stellt nun eigene Recherchen an: In den USA begibt er sich auf die Spuren von Rudy Kurniawan, Weinhändler mit indonesischen Wurzeln. Der Weinfälscher präsentierte sich als reicher Erbe, der einen erfolgreichen Weinhandel aufgebaut hatte. Er organisierte Versteigerungen, bei denen Weine für mehrere Millionen Dollar erworben wurden. Bei seinen Ermittlungen stößt Laurent Ponsot auf Bill Koch, einen der größten amerikanischen Weinsammler, der selbst um einige Millionen Dollar betrogen wurde. Koch hat einen Privatdetektiv engagiert und Klage beim FBI eingereicht. Gemeinsam ergründen der Winzer und der Sammler die raffinierten Machenschaften des jungen Rudy Kurniawan, der heute von Hollywoodproduzenten und Finanzbossen umgarnt wird. Hinter ihm steht ein mysteriöses Netzwerk reicher Chinesen aus Indonesien, die Banken in Jakarta leiteten und deren Gelder veruntreuten. Das hintergründige Porträt wirft zahlreiche Fragen auf über den Sinn und Unsinn von Luxusmärkten und die Manipulierbarkeit von Anspruch und Geschmack. Nach seiner Verwandlung vom Kenner zum Betrüger hinterlässt Rudy Kurniawan jedenfalls gefälschten Wein im Wert von insgesamt 100 Millionen Dollar, verteilt auf Weinkeller in der ganzen Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Raisins amers Regie: Jerry Rorthwell, Reuben Atlas

