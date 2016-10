ARTE 05:10 bis 06:10 Show Halka bei der Tanzbiennale Lyon 2016 F 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein Höhepunkt der diesjährigen Tanzbiennale von Lyon ist die Welturaufführung der Choreographie "Halka" des marokkanischen Ensembles Groupe Acrobatique de Tanger im Théâtre des Célestins. Das Stück wurde mit Unterstützung eines der Gründer der französischen Akrobatiktruppe Compagnie XY inszeniert und fasziniert aufgrund seiner Kreativität: Die Darsteller präsentieren ihr Können bei gewagten Sprungperformances und Menschenpyramiden. Solche Akrobatik und rituellen, kreisförmigen Tänze gehören als fester Bestandteil zur Kultur Marokkos. Das Ensemble Groupe Acrobatique de Tanger, zu dem sich vor mehr als zehn Jahren traditionelle Akrobaten zusammengeschlossen haben, möchte in modernen Choreographien mit dem ganzen Reichtum dieser alten Kunst bekanntmachen. Mit Stücken wie "Taoub" und "Azimut" von Aurélien Bory oder "Chouf Ouchouf" von Martin Zimmermann und Dimitri de Perrot bereisten sie die ganze Welt. Ihr neues Werk trägt den schlichten Namen "Halka", was auf Arabisch in etwa "festliche kreisförmige Aufführung" bedeutet. Damit kehrt das Ensemble zu seinen traditionellen Wurzeln zurück: "Halka" thematisiert das Spannungsfeld zwischen Sakralem und Profanem, die Freude am Spektakulären, die Präsenz des Unsichtbaren. Dabei setzen die Akrobaten auf Ursprünglichkeit und verarbeiten gleichzeitig unterschiedlichste moderne Einflüsse. Dabei ist auch die Musik ein wichtiges Element mit poetisch-rezitativen Elementen, Gesang und Percussion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Groupe Acrobatique de Tanger, Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Boutaina A El Fekkak, Sanae El Kamouni Originaltitel: "Halka": Biennale de la danse de Lyon 2016 Regie: Louise Narboni Musik: Xavier Collet