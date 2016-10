ARTE 22:35 bis 23:25 Abenteuerserie Indischer Sommer GB, MAL 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Zwischen Alice und Aafrin Dalal herrscht nach dem Kuss angespannte Stimmung. Alice vertraut Aafrin sogar die Wahrheit über ihren Mann an. Doch er weiß, dass er niemals mit Alice zusammen sein kann. Außerdem hat seine Familie gerade akzeptiert, dass er Sita heiraten wird. Zudem hat Alice einen neuen Verehrer, Captain Billy Farquhar. Der ist auf der Durchreise und macht Alice Avancen, bis er sie bedroht, weil er weiß, dass Alices Mann nicht verstorben ist. Ralph bemerkt, dass der Captain Alice belästigt, und verletzt ihn schwer. Der Captain verlässt daraufhin Simla, ohne Alice zu verraten. Zudem hat Ralph mit seinen eigenen Liebesdingen zu kämpfen: Er hat in der mysteriösen Inderin seine alte Liebe Jaya erkannt. Ralph ignoriert den Rat von Cynthia, sich nicht auf Jaya einzulassen, und trifft sich mit ihr. Er will, dass sie aus Simla verschwindet, bietet ihr aber an, sie an einem sicheren Ort unterzubringen. Auch um Adam, in dem er nun seinen Sohn erkennt, will er sich kümmern. Er bietet an, das Waisenhaus finanziell zu unterstützen. Doch Jaya will, dass Ralph seinen Sohn kennenlernt, und sie vereinbaren, sich heimlich zu treffen. Für diesen Anlass stiehlt Jaya das Hochzeitskleid der verstorbenen Frau von Ramu Sood. Doch Jaya wird hinterrücks überrascht, und Ian McLeod hört auf seinem Rückweg von Sood verzweifelte Schreie ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikesh Patel (Aafrin Dalal) Henry Lloyd-Hughes (Ralph Whelan) Jemima West (Alice Whelan) Alexander Cobb (Ian McLeod) Julie Walters (Cynthia Coffin) Shachin Sailesh Kumar (Adam) Alyy Khan (Ramu Sood) Originaltitel: Indian Summers Regie: Jamie Payne Drehbuch: Paul Rutman Kamera: Peter Robertson Musik: Stephen Warbeck