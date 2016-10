ARTE 17:05 bis 18:00 Reportage ARTE Reportage Gaza: Sterne gegen Krieg Krim: Die guten Russen F 2016 2016-10-17 06:45 16:9 Live TV Merken Gaza: Sterne gegen Krieg: Der Himmel über Gaza macht vor allem Kindern Angst, wegen der Kampfflugzeuge - dass dort nachts die Sterne leuchten, das haben viele vergessen - Der Astrophysiker Suleiman Baraka ist aus den USA zurückgekehrt, um den Menschen im Gazastreifen die Sterne zu erklären. Das klingt verrückt, aber wie so manche andere verrückt klingende Idee ist sie genial und hilft vielen Menschen, vor allem Kindern und Jugendlichen. Baraka hat in vielen Vorträgen über die Mysterien am Himmel gesprochen, über die Milchstraße, die Sternzeichen und die Sonnenflecken. Er schmuggelte im Diplomatenkoffer Teleskope ein, davon gibt es jetzt immerhin drei in ganz Gaza - und er animierte Kinder und Jugendlichen, sich zu treffen, Clubs zu gründen, um das Weltall zu erforschen. In den Himmel schauen und zu wissen, dass dort nicht nur Kampfflugzeuge mit Bomben im Bauch lauern, sondern die Geheimnisse des Universums - das bringt Baraka den Menschen in Gaza bei ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Arte reportage