ARTE 11:50 bis 12:35 Dokumentation Eine Sommerreise auf der Wolga: Die Wikinger der Wolga Die Wikinger der Wolga FIN 2016 2016-10-25 18:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Bevor Ville Sankt Petersburg verlässt, möchte er natürlich die Highlights der Stadt miterleben: die "Weißen Nächte" und das Öffnen der Zugbrücken an der Newa. Der Fluss ist von kleinen Booten übersät, denn jeder will beim Hochziehen unter einer Brücke sein. Am nächsten Morgen fährt Ville zum Ladogasee und folgt den Spuren der Wikinger. Aber wie so oft in Russland, verläuft nichts wie geplant: Nach einigen Problemen unterwegs stößt Ville auf sonderbare Fahrzeuge. Schließlich erreicht der Forschungsreisende eine ehemalige Wikinger-Nekropole und nimmt Unterricht im Kämpfen bei einer Gruppe nordischer Krieger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ville Haapasalos Originaltitel: Volga 30 päivässä Regie: Inka Achté