Dokumentation Die Romanows - Glanz und Untergang des Zarenreichs D 2012

Vor mehr als 400 Jahren, am 11. Juli 1613, kam in Moskau ein junger Mann aus dem Geschlecht der Romanows auf den russischen Thron: Michael Romanow. Seitdem beeinflussen Machtinstinkt und Machterhalt dieser Familie die Regenten Russlands - von Michael I. über Peter den Großen, Katharina die Große und den letzten Zar Nikolaus II. bis zu Wladimir Putin. Der Dokumentarfilm "Die Romanows - Glanz und Untergang des Zarenreichs" erzählt diese schillernde, aber auch brutale Geschichte vom ersten Romanow bis zum letzten Zaren Nikolaus II., der während der Oktoberrevolution abdanken musste und zusammen mit seiner Familie im Juli 1918 hingerichtet wurde - und spinnt diesen Faden weiter bis zu den Auswirkungen für das Russland von heute. Die Zarenfamilie hat ihr riesiges Reich stets mit brutaler Gewalt unterdrückt - und ist am Ende genau daran gescheitert. Der Film setzt diese beiden Seiten immer wieder gegeneinander, beleuchtet sie ausführlich und wartet mit einer Fülle bislang zum Teil unentdeckter Archivschätze auf, gedreht an vielen wieder glanzvoll restaurierten Originalschauplätzen: von der Eremitage und der Peter-und-Paul-Festung in Sankt Petersburg bis zum "Zarendorf" Zarskoje Selo südlich der ehemaligen Hauptstadt, dessen Zentrum, der Katharinenpalast, noch von Katharinas Vorgängerin, Zarin Elisabeth, erbaut wurde. In Moskau zeigt der Film die wichtigsten Baudenkmäler dieser 400-jährigen Geschichte vom Geburtshaus des Begründers der Romanow-Dynastie, dem Bojarenhaus, über das Neujungfrauenkloster und das im Norden von Moskau liegende Kloster Sergijew Possad bis hin zum Kreml und der Christi-Erlöser-Kathedrale. Die Geschichte der Romanows wird eingeordnet von russischen Historikern und Kulturschaffenden wie dem Filmregisseur Alexander Sokurow und dem Schriftsteller Viktor Jerofejew über die Historikerin Irina Scherbakowa bis zum Ururenkel von Zar Alexander III., Paul Kulikovsky und seiner Frau. Wie stark die Romanows die russische Kultur bis heute prägen, zeigen Szenen mit der berühmten Petersburger Modedesignerin Tatyana Parfionova, die eine Hofdamen-Kollektion kreiert hat, bis zum Starkoch Anatoly Komm in Moskau. 400 Jahre russischer Geschichte, erzählt an der 300-jährigen Regentschaft der Romanows - am Ende entlässt der Film die Zuschauer mit einer alten russischen Weisheit: "Mit dem Verstand ist Russland nicht zu begreifen. Es ist nicht mit einer Elle zu messen. Es hat etwas ganz Eigenes - an Russland kann man nur glauben."

Originaltitel: Die Romanows - Glanz und Untergang des Zarenreichs Regie: Eva Gerberding, André Schäfer Drehbuch: Eva Gerberding, André Schäfer Kamera: Bernd Meiners