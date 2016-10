ARTE 19:30 bis 20:15 Dokumentation Schlemmen mit Gérard Depardieu Ile de France F 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Kulinarisch hat die Ile-de-France viel zu bieten das bezeugen zahlreiche nach Ortschaften der Region benannte Kräuter- sowie Obst- und Gemüsesorten. Die Reise der beiden Gourmets beginnt auf dem Dach der Opéra Garnier. Dort leben einige Tausend Bienen, die einen unvergleichlichen Honig produzieren. Anschließend geht es in das Fischgeschäft, von dem Küchenchef Laurent seine Ware bezieht. Vor der Auslage bietet Gérard den Kunden Entenmuscheln zum Probieren an. In Méréville erwartet Serge Barberon die beiden auf einem seiner Brunnenkressefelder. Gérard und Laurent informieren sich über den arbeitsintensiven Anbau. Auch heute noch wird die Kresse ausschließlich von Hand geerntet. In Milly-la-Forêt erwartet sie anschließend die Minze-Kennerin Catherine Bosc-Bierne. Früher wurde die Minze im Flachland um Nanterre angebaut. Als nach dem Bau der Ringautobahn das Pariser Stadtgebiet erweitert wurde, musste der Gemüsegärtner d'Argonne weichen. In Saint-Ouen-l'Aumône baut Familie Spinelli seit Generationen weiße, rosafarbene und braune Champignons an. Da die Fruchtkörper ihr Volumen binnen 24 Stunden verdoppeln, muss jeden Tag geerntet werden. In Neuville-sur-Oise treffen sie Laurent Bérurier, der auf seinen Feldern 33 verschiedene Kohlsorten anbaut Gérard und Laurent sind beeindruckt. Zurück in Paris geht es ins 11. Arrondissement, wo in der einzigen noch verbleibenden Pariser Manufaktur, klassisch im Leinentuch, Jambon de Paris gefertigt wird. Die letzte Etappe der Ile-de-France-Reise ist das Château de Courances. Auf dem fünfhundert Jahre alten Anwesen bricht nun eine neue Ära an: Der Gärtner selbst verkauft Saison- und Biogemüse direkt an die Kunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: À Pleines Dents! Regie: Stéphane Bergouhnioux, Sébastien Fallourd