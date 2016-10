ARTE 14:00 bis 16:35 Abenteuerfilm Wem die Stunde schlägt USA 1943 2016-10-17 14:00 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Spanischer Bürgerkrieg, 1937: Der amerikanische Freiwillige Robert Jordan kämpft aufseiten der Republikaner gegen die Nationalisten und führt als Sprengstoffexperte diverse Sabotageakte durch. Mit nur drei Tagen Vorbereitungszeit soll er als Nächstes eine strategisch wichtige Brücke über eine Schlucht sprengen. Da Jordan den Plan nicht alleine umsetzen kann, schließt er sich einer Gruppe Widerstandskämpfer an, die ihr Lager in den Bergen aufgeschlagen haben. Zu dieser Gruppe gehört auch die junge María, deren Eltern einst von den Falangisten ermordet wurden. María und Jordan finden Halt aneinander und verlieben sich - zum Unmut des Anführers Pablo, der vom Erfolg der Mission nicht überzeugt ist und alles daran setzt, diese zu sabotieren. Die Rebellen und besonders Pablos Frau Pilar schlagen sich jedoch auf Jordans Seite und wollen ihm helfen, die Brücke zu sprengen. Jordan nimmt die Führung der Gruppe mit Pilars Einverständnis an sich. Als die Franco-Truppen die Brücke bei Sonnenaufgang überqueren wollen, gelingt Jordan in allerletzter Minute die Sprengung. Nach dem Erfolg steht dem Liebesglück von María und Jordan nichts mehr im Wege bis sich Jordan bei der Flucht ein Bein bricht und nicht weiterreiten kann - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Cooper (Robert Jordan) Ingrid Bergman (Maria) Akim Tamiroff (Pablo) Arturo de Córdova (Agustín) Vladimir Sokoloff (Anselmo) Mikhail Rasumny (Rafael) Fortunio Bonanova (Fernando) Originaltitel: For Whom the Bell Tolls Regie: Samuel Wood Drehbuch: Dudley Nichols Kamera: Ray Rennahan Musik: Victor Young Altersempfehlung: ab 12

