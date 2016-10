ARTE 05:30 bis 06:15 Dokumentation Wagner in der Schweiz Siegfried-Idyll und Wesendonck-Lieder CH 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Im Mittelpunkt von "Wagner in der Schweiz" steht zunächst das "Siegfried-Idyll". Das Werk, ein Geburtstagsgeschenk an Wagners Frau Cosima, entstand während des Aufenthalts in der Schweiz, wo es im Landhaus der Familie Wagner an Weihnachten 1870 uraufgeführt wurde. Als zweites Werk stehen die "Wesendonck-Lieder" auf dem Programm. Richard Wagner vertonte die Gedichte der Schriftstellerin Mathilde Wesendonck und schenkte sie ihr als Überraschungsständchen in ihrer Villa in Zürich, die heute das Museum Rietberg beherbergt. Die Musikaufnahmen zu beiden Werken fanden in der Villa Tribschen statt. Es spielen Solisten des Lucerne Festival Orchestra. Die "Wesendonck-Lieder" werden interpretiert von Elisabeth Kulman und Eduard Kutrowatz. Ergänzt werden die beiden Konzertaufzeichnungen durch dokumentarische Beiträge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Eduard Kutrowatz (Klavier), Elisabeth Kulman (Sopran) Originaltitel: Wagner in der Schweiz Regie: Geneviève Brault, Steffen Herrmann