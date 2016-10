ARTE 20:15 bis 22:30 Drama Das Black Book NL, D, GB, B 2006 2016-10-20 01:15 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Spannender Weltkriegsthriller von Paul Verhoeven ("Basic Instinct"). Carice van Houten (Melisandre aus "Game of Thrones") gerät in den Niederlanden 1944 zwischen die Fronten. Die jüdische Sängerin war einst ein gefeierter Star. Nun versteckt sie sie sich vor den deutschen Besatzern. Mit frisch gefärbten Haaren und einem neuen Namen schließt sie sich dem Widerstand an und macht sich an den deutschen Offizier Müntze ran. Sie soll als Maulwurf Infos liefern, mit denen die Befreiung einer Widerstandsgruppe möglich gemacht werden soll. Doch Rachel und der deutsche Offizier verlieben sich tatsächlich. Und die Grenzen zwischen Freund und Feind scheinen langsam zu verwischen. Tolles Drama, spannend und unterhaltsam ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carice van Houten (Rachel Stein/Ellis de Vries) Sebastian Koch (SS-Hauptsturmführer Ludwig Müntze) Thom Hoffman (Hans Akkermans) Halina Reijn (Ronnie) Waldemar Kobus (Günther Franken) Derek de Lint (Gerben Kuipers) Christian Berkel (General Käutner) Originaltitel: Zwartboek Regie: Paul Verhoeven Drehbuch: Gerard Soeteman, Paul Verhoeven Kamera: Karl Walter Lindenlaub Musik: Anne Dudley Altersempfehlung: ab 16