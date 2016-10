ARTE 11:25 bis 11:55 Porträt René Gruau Modezeichner mit Eleganz D 2013 2016-10-22 05:10 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Seinen Namen kennen nur wenige, aber die Zeichnungen von René Gruau sind weltberühmt. René Gruau, geboren im Februar 1909 als Renato Zavagli Ricciardelli delle Caminate in Rimini in Italien, besuchte weder eine Modeschule noch absolvierte er Praktika er gilt als ein Naturtalent. Seine Karriere begann er bereits im Alter von 14 Jahren. Von Anfang an bezauberte er sowohl sein Publikum als auch Modeschöpfer und die Presse. Er arbeitete in Frankreich, Großbritannien, Italien und in den USA. Mit Christian Dior war er gut befreundet. Als dieser 1947 den "New Look" kreierte, war René Gruau Zeichner dieser neuen Weiblichkeit: tiefer Ausschnitt, runde Schultern, schmale Taille. Außerdem illustrierte René Gruau Modelle für Schiaparelli, Fath, Balenciaga und Chanel. Führende Mode-Magazine wie "Vogue", "Elle", "Harper's Bazaar" und "Flair" buhlten um seine Illustrationen für ihre Titelseiten. Doch mit dem Tod Christian Diors im Jahr 1957 begann auch der Abschied René Gruaus von der Modeillustration. Die großen Häuser und Verlage setzten mehr und mehr auf die Fotografie, und Gruau konzentrierte sich zunehmend auf die Werbung. Seit den 70er Jahren entwarf er Theaterkostüme, zeichnete Reklameplakate und Titelblätter von Zeitschriften. Bis ins hohe Alter arbeitete er unermüdlich weiter. Mit 95 Jahren starb René Gruau im Jahr 2004 in Rom. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: René Gruau Regie: Adolfo Conti