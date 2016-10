TNT Film 14:30 bis 16:50 SciFi-Film Godzilla USA, J 1998 16:9 20 40 60 80 100 Merken Atombombentests verursachten auf Inseln im Pazifischen Ozean die riesige Mutation einer Echse. Nach einem Angriff auf ein japanisches Fischerboot und dem Fund gewaltiger Fußabdrücke in Panama, erbittet das US-Militär die Unterstützung vom Biologen Dr. Nick Tatopoulos. Kurz darauf taucht Godzilla, das Ungeheuer, an der Ostküste der USA auf, wo es eine Schneise der Verwüstung hinterlässt. Nick findet heraus, dass das Riesenreptil schwanger ist und warnt das Militär. In der Zwischenzeit nistet sich die Echse im Untergrund von Manhattan ein und legt Hunderte von Eiern. Weil aber Nicks Exfreundin Audrey, eine Journalistin, geheime Militäraufnahmen stiehlt und damit an die Presse geht, wird Nick aus dem Projekt entlassen. Gemeinsam mit Philippe Roche, der für den französischen Geheimdienst arbeitet, bleibt Nick dennoch an der Sache dran und macht sich auf die Suche nach dem Nest. Die beiden Männer folgen den Spuren des Untiers und finden die Eier schließlich im Madison Square Garden. Die Jungtiere beginnen bereits zu schlüpfen, weshalb die Arena gesprengt wird. Doch im Gegensatz zu seiner Brut überlebt Godzilla den Angriff und ist wütender und gefährlicher als jemals zuvor... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Broderick (Dr. Niko Tatopoulos) Jean Reno (Philippe Roaché) Maria Pitillo (Audrey Timmonds) Hank Azaria (Victor 'Animal' Palotti) Kevin Dunn (Colonel Hicks) Michael Lerner (Mayor Ebert) Harry Shearer (Charles Caiman) Originaltitel: Godzilla Regie: Roland Emmerich Drehbuch: Dean Devlin, Roland Emmerich Kamera: Ueli Steiger Musik: David Arnold, Michael Lloyd Altersempfehlung: ab 12