Der brillante Wissenschaftler Bruce Banner forscht im Bereich richtungweisender Gentechnologie und führt ein eher unauffälliges Dasein. Hinter seiner Fassade verbirgt sich jedoch eine vergessene und schmerzhafte Vergangenheit. Als Kind diente Bruce seinem exzentrischen Vater bereits als Versuchskaninchen für dessen genetische Experimente, so dass er mit Mutationen auf die Welt kam. Seine Kollegin Betty Ross kommt mit Bruces emotional versperrter Art nicht gut zurecht, denn eigentlich war da mal mehr zwischen den beiden und Betty wäre nach wie vor nicht abgeneigt. Bei einem wissenschaftlichen Experiment führt ein simples Versehen zu einem explosiven Unfall und im Bruchteil einer Sekunde wird Banner zum Helden. Er rettet ein Leben und kommt scheinbar unbeschädigt mit seinem davon, obwohl er eine normalerweise tödliche Dosis Gammastrahlen abbekommen hat. Doch irgendetwas ist passiert. Undefinierbare Nachwirkungen und Blackouts gehören nach diesem fehlgeschlagenen Experiment auf einmal zu seinem Leben. Banner spürt, dass sich etwas in ihm regt, etwas Fremdes, das sich gleichzeitig vertraut anfühlt - gefährlich und doch auf geheimnisvolle Weise reizvoll. Zur gleichen Zeit wütet ein riesiges, grünes und unglaublich starkes Wesen, das als Hulk bekannt wird, durch die Stadt und hinterlässt bei seinen sporadischen Auftritten regelmäßig eine Schneise der Verwüstung. Das Militär wird eingeschaltet: General Talbot will die "Kampfmaschine" militärisch 'nutzen', General Ross will Hulk vernichten. Betty Ross hat eine Vermutung, wer der Hulk sein könnte, und sie weiß, dass Bruces seltsamer Vater David Banner durch ein lange zurück liegendes Experiment die Schuld daran trägt, dass Bruce zum Ungetüm wurde. Sie ist wahrscheinlich die Einzige, die die Verbindung zwischen Bruce und dem Hulk erkennt, doch gelingt es der jungen Frau, den mächtigen Militärapparat rechtzeitig aufzuhalten? Schauspieler: Eric Bana (Bruce Banner / Hulk) Jennifer Connelly (Betty Ross) Sam Elliott (Ross) Nick Nolte (David Banner, der Vater) Josh Lucas (Talbot) Cara Buono (Edith Banner) Paul Kersey (David als junger Mann) Originaltitel: Hulk Regie: Ang Lee Drehbuch: John Turman, Michael France, James Schamus Kamera: Frederick Elmes Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 16