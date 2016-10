TNT Film 12:00 bis 13:55 SciFi-Film 2010 - Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen USA 1984 Nach dem Roman von Arthur C. Clarke 16:9 20 40 60 80 100 Merken Spannende Fortsetzung des Klassikers "2001 - Odysee im Weltraum" von Stanley Kubrick. Eine russischamerikanische Expedition macht sich auf die Reise zum Jupiter, um das Schicksal der damals verschollenen Raumfähre "Discovery" und ihres einzigen überlebenden Passagiers zu erkunden. Der kalte Krieg zwischen den Heimatländern der Astronauten macht die Mission von Anfang an zu einem heiklen Unterfangen, und auch Bordcomputer "HAL" führt wider Erwarten noch immer ein Eigenleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Scheider (Dr. Heywood Floyd) John Lithgow (Dr. Walter Curnow) Helen Mirren (Tanya Kirbuk) Bob Balaban (Dr. R. Chandra) Keir Dullea (Dave Bowman) James McEachin (Victor Milson) Mary Jo Deschanel (Betty Fernandez) Originaltitel: 2010 Regie: Peter Hyams Drehbuch: Peter Hyams Kamera: Peter Hyams Musik: David Shire Altersempfehlung: ab 12