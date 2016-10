TNT Film 07:20 bis 10:15 Drama In den Schuhen des Fischers USA 1968 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige Erzbischof Lakota verrichtet seit 20 Jahren Zwangsarbeit in einem Lager in Sibirien. Eines Tages erhält er vom Ministerpräsidenten das Angebot, den Gulag verlassen zu dürfen, wenn er den Vatikan überzeugen kann, vermittelnd in einem Konflikt mit China einzugreifen. Kaum ist Lakota in Rom, stirbt der Papst und Lakota wird überraschend zum neuen Papst gewählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Quinn (Kyril Lakota) Laurence Olivier (Ministerpräsident Piotr Ilyich Kamenev) Oskar Werner (Pater David Telemond) David Janssen (George Faber) Vittorio De Sica (Kardinal Rinaldi) Leo McKern (Kardinal Leone) John Gielgud (Der alte Papst) Originaltitel: The Shoes of the Fisherman Regie: Michael Anderson Drehbuch: James Kennaway, John Patrick Kamera: Erwin Hillier Musik: Alex North Altersempfehlung: ab 6

