TNT Film 02:50 bis 04:10 Western Colorado USA 1951 20 40 60 80 100 Merken In den 1830er Jahren im Wilden Westen: Flint Mitchell plant seit Langem einen Jagdzug in das Gebiet der Schwarzfußindianer, doch das Vorhaben ist riskant. Begeistert ergreift er daher die Möglichkeit, eine Enkelin des einflussreichen Medizinmanns der Schwarzfußindianer zu heiraten, die vor Jahren verschleppt wurde. Mit anderen Trappern und seiner neuen Frau macht er sich auf den Weg gen Norden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gable (Flint Mitchell) Ricardo Montalban (Ironshirt) John Hodiak (Brecan) María Elena Marqués (Kamiah) Adolphe Menjou (Pierre) J. Carrol Naish (Looking Glass) Jack Holt (Bear Ghost) Originaltitel: Across the Wide Missouri Regie: William A. Wellman Drehbuch: Talbot Jennings Kamera: William C. Mellor Musik: David Raskin Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 402 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 202 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 132 Min. Nicht ohne meine Leiche

Komödie

Das Erste 02:15 bis 03:53

Seit 87 Min.